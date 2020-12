Nieuw sausje Pascal Jansen valt niet bij alle AZ-spelers in de smaak

Voetbal

Real Madrid wint nipt in Eibar en komt met de schrik vrij

Real Madrid heeft in La Liga de vierde zege op een rij behaald. De titelhouder won moeizaam met 3-1 bij Eibar. Pas in de extra tijd besliste Lucas Vázquez het duel. De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef in het spoor van koploper Atlético Madrid, dat met 3-1 won van Elche. De twee stadgenoten he...