’Chelsea blundert bij Ziyech: club stuurt drie keer de verkeerde documenten op’

Media in beide landen melden dat er weliswaar een deal was bereikt over de verhuur van de oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, maar dat het mis is gegaan bij de administratieve afhandeling, waardoor Ziyech mogelijk naast zijn droomtransfer naar het Parijse sterren-ensemble zou grijpen.

Volgens een Franse journalist stuurde Chelsea „tot drie maal toe de verkeerde documenten” op, terwijl L’Equipe meldt dat het computersysteem van de LFP (de Franse Pro League) crashte op deadline day.

Op zoek naar een oplossing

De clubs onderzoeken nu of er nog een oplossing mogelijk is. Volgens de Franse radiozender RMC is Paris Saint-Germain al in beroep gegaan bij de LFP om de zaak aan te kaart. Door de juridische commissie ervan te overtuigen dat de procedurele fout door Chelsea is gemaakt, hoopt het de transfer alsnog af te dwingen. Hier zal woensdag om 10.30 uur een meeting over zijn.

De FIFA is in het verleden resoluut geweest met het handhaven van de transferdeadline. Zo zag David de Gea in 2015 een transfer van Manchester United naar Real Madrid in het water vallen doordat het papierwerk te laat was ingeleverd. In 2017 ging het om diezelfde reden mis bij de transfer van Yannis Salibur van Guingamp naar Hull City.