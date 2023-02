Franse en Engelse media: ’Huurdeal Ziyech naar PSG op losse schroeven’

Media in beide landen melden dat er weliswaar een deal was bereikt over de verhuur van de oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, maar dat het mis is gegaan bij de administratieve afhandeling, waardoor Ziyech mogelijk naast zijn droomtransfer naar het Parijse sterren-ensemble zou grijpen.

De clubs onderzoeken nu of er nog een oplossing mogelijk is. De FIFA is in het verleden resoluut geweest met het handhaven van de transferdeadline. Zo zag David de Gea in 2015 een transfer van Manchester United naar Real Madrid in het water vallen doordat het papierwerk te laat was ingeleverd. In 2017 ging het om diezelfde reden mis bij de transfer van Yannis Salibur van Guingamp naar Hull City.