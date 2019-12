PSV ver door de ondergrens tegen amateurs

Denzel Dumfries en Ibrahim Afellay Ⓒ BSR Agency

VEENENDAAL - „Waar is Van Bommel nou?”, zongen de supporters van tweededivisionist GVVV aan het begin van de verlenging. Zij zagen dat PSV na het ontslag van de coach een absoluut dieptepunt bereikte. Zo goed als het spel was in De Kuip, zo onvoorstelbaar armetierig was het in Veenendaal. Tegen amateurs. Een schokeffect was er wel onder interim-coach Ernest Faber. Alleen sloeg deze de verkeerde kant op. Na verlenging blijkt er toch nog zicht op een prijs dit seizoen. Mohamed Ihattaren redde PSV van de totale afgang: 1-2.