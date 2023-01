Glory na ‘dreigement’ Ben Saddik: ‘Hij is geschorst vanwege overtreding van regels’

,,Jamal Ben Saddik is sinds 20 augustus 2022 geschorst vanwege een onderzoek naar een overtreding van onze regels”, stelt Glory desgevraagd in een exclusieve verklaring aan De Telegraaf. ,,Er is een juryproces aan de gang en zodra de resultaten definitief zijn, zullen we weten of hij snel terug kan keren in de Glory-ring of niet. Natuurlijk hopen we Jamal snel weer in actie te zien, hij is een geweldige vechter.”

Ben Saddik vocht op 20 augustus voor het laatst. De Belg, uitkomend onder Marokkaanse vlag, won op die dag in Düsseldorf op knock-out van Benjamin Adegbuyi.

Na datzelfde evenement werd Cihad Kepenek, die won van Nordine Mahieddine , betrapt op het gebruik van een verboden middel en geschorst, zo maakte Glory eerder al bekend. De kickboksorganisatie onthulde tegelijkertijd dat ook Luis Tavares vanwege een dopingzaak maandenlang niet mag vechten.

Overeem

In hetzelfde bericht, dat abusievelijk online verscheen, werd ook melding gemaakt van twee andere dopinggevallen. Namen werden niet genoemd, maar het management van Alistair Overeem had toen al bevestigd dat de routinier na zijn zege op Badr Hari een positieve plas had ingeleverd. De 42-jarige vechter wacht momenteel nog op de uitslag van de b-staal.

Glory zag zich zaterdag genoodzaakt om een verklaring af te geven, nadat het zich een dag eerder onder druk voelde gezet door Ben Saddik. ,,Als ik voor juli geen partij krijg, beloof ik dat ik met pensioen ga”, zei 32-jarige kickbokser in de Instagram Live van vechtsportjournalist Giovanni Tjin.