Roglic is leiderstrui kwijt aan Evenepoel, Rodriguez wint vijfde etappe

Daniel Martínez eindigde vrijdag als tweede voor Evenepoel. Vlak voor de meet gingen Vlasov en Vingegaard onderuit. Al lopend kwamen ze met hun fiets in de hand over de finish. Roglic kwam pas 1 minuut en 16 seconden later over de streep en zakte naar de achtste plaats.

Met nog zeventig kilometer voor de boeg hadden vier leiders een serieuze voorsprong te pakken. Mark Soler, Carlos Rodriguez, Lucas Hamilton en Kenny Elissonde hadden ruim 2,5 minuut voorsprong te pakken. Hamilton moest niet veel later de strijd echter staken, nadat hij uit de bocht vloog en over de reling knalde. Hij ontsnapte aan ernstig letsel, maar de schrik zat er goed in bij de renner van Team BikeExchange.

Zestig kilometer voor de meet waren van de vier leiders alleen Soler en Rodriguez nog over. Samen vergrootten ze hun voorsprong tot ruim vier minuten. Soler stond voorafgaand aan de etappe veertiende op ruim een minuut van leider Primoz Roglic en wist dus dat hij virtueel het geel om zijn schouders had hangen.

In het peloton wilden de ploeg van Roglic Jumbo-Visma en de ploeg van Julian Alaphilippe Quick Step-Alpha Vinyl hem tempo wel opvoeren, maar zij kregen geen steun van de andere teams. Toch werd er later beter samengewerkt en lukte het het peloton om met nog twintig kilometer te gaan de voorsprong van de voorste twee te halveren. Vijftien kilometer voor de finish lag de gele droom van Soler aan diggelen. De voorsprong was teruggelopen tot minder dan een minuut.

Evenepoel

Op dat moment besloot de nummer twee van het klassement Evenepoel eens flink gas te geven. Hij kreeg met Izagirre, Vingegaard, Martinez, Mas en Vlasov heel wat mannen uit de top tien met zich mee. Roglic had de slag dus gemist, maar zag dat ploeggenoot Vinegaard dus wel mee was.

Voorin kwam het stoom ondertussen uit de oren van Soler. Rodriguez liet eerder al het kopwerk door Soler doen, maar besloot er ruim tien kilometer van de finish vandoor te gaan en dat kon Soler allerminst waarderen. Hij werd niet veel later ingerekend door de groep van Evenepoel. De Belg was op weg hele goede zaken te doen voor het klassement, maar kon Rodriguez niet meer terughalen. Tijdens de moordende slotkilometer hield de Spanjaard nipt stand en greep hij de dagzege. Evenepoel begint wel als leider aan de Koninginnenrit van zaterdag. In het klassement heeft de Belg twee seconden voorsprong op Martínez van Ineos.

Kooij wint slotrit en eindklassement Circuit Sarthe

Wielrenner Olav Kooij van Jumbo-Visma heeft de laatste etappe van het Circuit Cycliste Sarthe gewonnen en ook het eindklassement. De 20-jarige Kooij bleef in de regen overeind en versloeg in de sprint één renner met wie hij vooraan was overgebleven. Een massale valpartij op zo’n 4 kilometer van de finish in het peloton voorkwam een massasprint. De Deense klassementsleider Mads Pedersen werd bij de val ook opgehouden en greep zo naast de eindzege.

Kooij won ook al de tweede etappe in de Franse rittenkoers. De vierde en laatste etappe ging over een glooiend parcours door de heuvels rond La Chapelle-Saint-Aubin. De rit zou aanvankelijk over 173,6 kilometer gaan, maar werd als gevolg van het slechte weer ingekort.

Door de valpartij in de slotfase won Kooij niet alleen de rit, maar ook voor het eerst het eindklassement. Daarin had hij 8 seconden voorsprong op de Fransman Benoît Cosnefroy. „Het was mede door de weersomstandigheden een nerveuze dag. Toen de koplopers waren ingelopen, leken we op weg naar een massasprint. Door een enorme valpartij liep dat anders. Niet de mooiste manier om te winnen, maar soms heb je misschien wat geluk nodig.”

„We zijn erg trots op de jongens”, zei ploegleider Jan Boven. „Uiteindelijk was het een chaotische finale en is het enorm knap hoe Olav daar doorheen reed. We probeerden voor de etappe te gaan, maar dat we het zo af kunnen sluiten is helemaal bijzonder.”