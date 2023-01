Bondscoach Argentinië over controversiële doelman Martinez: ’Hij is eigenlijk nog een kind’

De goalie was een van de meest opvallende spelers van het toernooi. Hij blonk uit in de kwartfinale tegen Nederland door strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen, terwijl hij in de blessuretijd van de verlenging in de finale tegen Frankrijk een zeker lijkend doelpunt voorkwam.

Na de duels viel Martinez vooral op met theatrale uitspattingen. Zo schreeuwde hij naar Van Gaal en maakte hij de Franse topschutter Kylian Mbappé in woord en gebaar belachelijk. Zo hield hij tijdens de huldiging in Buenos Aires een babypop vast met daarop een afbeelding van het hoofd van de aanvaller geplakt.

Lionel Scaloni hielp Argentinië aan de derde wereldtitel voor het land. Ⓒ ProShots

Scaloni schoof dinsdagavond aan bij El Partidazo de COPE en ging in het radioprogramma in op het gedrag van zijn doelman. „Het is slechts een houding die hij aanneemt. Hij is een geweldige jongen, hij is eigenlijk nog een kind. Je zou hem eens moeten ontmoeten”, aldus de trainer, die vooral blij was met de prestaties van de 30-jarige Martinez. „Hij was een van de ontdekkingen die ons veel plezier hebben bezorgd.”

Emiliano Martinez werd begin deze maand als wereldkampioen gehuldigd bij zijn club Aston Villa. Ⓒ ProShots

Scaloni bedankte indirect ook Van Gaal, die er volgens de Argentijnse keuzeheer voor zorgde dat Messi tegen Nederland messcherp aan de aftrap verscheen. „Hun coach zei dat wij met een man minder speelden als Messi niet aan de bal is. Als je de beste speler ter wereld prikkelt, is dat alleen maar slechter voor hen. Ik vind het ook helemaal niet moeilijk om Messi te trainen. Qua techniek kan je hem natuurlijk niets leren, maar ik kan je verzekeren dat hij ook bij het drukzetten en het veroveren van de bal de nummer één is. Als hij bloed ruikt, doet hij dat beter dan wie dan ook.”