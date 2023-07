Godts krijgt beloning van Ajax met langdurig contract

Mika Godts viert de 3-1 tegen FC Utrecht samen met Davy Klaassen. Ⓒ ANP/HH

Met zijn benutte strafschop in de bekerfinale tegen PSV deed Mika Godts, toen nog zeventien jaar oud, van zich spreken. Door zijn leeftijd was het nog niet mogelijk hem direct voor zijn ontwikkeling te belonen. Nu Godts onlangs achttien is geworden, grijpt Ajax zijn kans. Het talent is vastgelegd tot de zomer van 2027.