Ten Hag haalt Mount naar Manchester United

„Het is nooit gemakkelijk om de club te verlaten waar je bent opgegroeid, maar Manchester United zal een spannende nieuwe uitdaging zijn voor de volgende fase van mijn carrière”, zei Mount, die achttien jaar geleden arriveerde bij Chelsea. „Ik heb tegen United gespeeld en ik weet hoe sterk het team is.”

Mount toonde zich ook enthousiast over zijn nieuwe coach. „Iedereen ziet dat de club onder Erik ten Hag grote stappen heeft gemaakt. Na de manager te hebben ontmoet en zijn plannen te hebben besproken heb ik nog meer zin in de komende seizoenen en ben ik klaar voor het harde werk dat hier wordt verwacht.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Mount doorliep de jeugdopleiding bij Chelsea en maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd daarna verhuurd aan Vitesse en Derby County om ervaring op te doen. Hij werd in het seizoen 2019-2020 teruggehaald naar Londen en debuteerde in 2019 ook in het Engelse nationale elftal.