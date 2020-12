Clubleiding stuurt met Arne Slot best presterende AZ-trainer ooit weg

Onder Slot, die moet vertrekken omdat hij buiten medeweten van de clubleiding om onderhandelde met Feyenoord, behaalde AZ gemiddeld 2,11 punten per competitieduel. Omgerekend naar het huidige systeem met 3 punten voor een gewonnen wedstrijd presteerde geen enkele trainer met een vaste aanstelling beter bij AZ, aldus databureau Gracenote.

Georg Kessler, die tussen 1978 en 1982 heel succesvol was in Alkmaar, kwam tot een gemiddelde van 2,10 punten per wedstrijd in de competitie. Met Kessler werd AZ kampioen en veroverde het twee keer de KNVB-beker.

Slot was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van AZ. In de Eredivisie is de Alkmaarse ploeg nog ongeslagen. Vijf van de negen wedstrijden eindigden wel in een gelijkspel.

Vorig seizoen zette AZ 18 van de 25 competitieduels in winst om, vijf duels gingen verloren. Het seizoen werd in maart afgebroken vanwege de coronacrisis. AZ had op dat moment evenveel punten als koploper Ajax, dat dankzij een beter doelsaldo het beste ticket voor de Champions League kreeg.

Elf jaar geleden ontsloeg AZ met Ronald Koeman ook een trainer op 5 december. De huidige trainer van FC Barcelona moest al na amper een half jaar vertrekken vanwege de wisselvallige prestaties van de toenmalige landskampioen.

De clubleiding van AZ wil vooralsnog niet nader ingaan op het ontslag van Slot. Zondag, bij de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, geeft de directie een toelichting.