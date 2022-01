Nieuwe helm voor ’gouden’ Max Verstappen in 2022

Het design van de helm van de Red Bull-coureur is niet enorm veranderd. „Wel hebben we de kleuren wat aangepast”, zegt Verstappen. „Het rood is nu eigenlijk overal goud geworden, bijvoorbeeld de leeuw bovenop.”

Verstappen gaat dit seizoen met nummer 1 rijden, waar de wereldkampioen recht op heeft. Dat nummer is ook op zijn helm te zien. Daarnaast is achterop een ster geplaatst, met een verwijzing naar de titel in 2021.