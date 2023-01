Premium Het beste van De Telegraaf

Hockeybondscoach Delmee weigert na perfecte WK-start polonaise: ’Echte test komt nog’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De Oranje-internationals zijn vooralsnog uitstekend op dreef tijdens deze wereldtitelstrijd. Ⓒ ANP / ANP

BHUBANESWAR - Zijn ploeg won in India als enige alle drie de poulewedstrijden, incasseerde nog geen enkele tegengoal en boekte en passant de grootste zege ooit behaald op een wereldkampioenschap. Oranje-bondscoach Jeroen Delmee had zich in het zuiden van Azië geen betere start van het WK kunnen bedenken. Alleen: „De echte test moet nog komen.”