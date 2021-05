Vijftien jaar geleden doodgestoken jeugdspeler QPR toegevoegd aan de game FIFA 21

De populaire voetbalgamefranchise FIFA heeft besloten hem te eren. Precies vijftien jaar na zijn overlijden is de toenmalig jeugdspeler van Queens Park Rangers, die als een van de allergrootste talenten van de jeugdopleiding gold, toegevoegd aan de meest recente editie van het spel.

Dat heeft de gameontwikkelaar gedaan in samenwerking met QPR en de familie van Prince. Met behulp van deepfaketechnieken kan je nu met een 30-jarige Prince spelen. „Toen ik na twee jaar het resultaat zag, waren er heel veel tranen”, zegt zijn vader Mark Prince tegenover The Evening Standard. „Om je zoon weer levend te zien? O man, ik was doodsbang. Ik heb alleen maar gehuild. Op zijn dertigste had hij aanvoerder van het nationale team kunnen zijn.”

Prince is niet de enige tiener die de voorbije jaren doodgestoken is in het Verenigd Koninkrijk. Volgens statistieken van de Britse overheid gebeurt dit sinds 2009 jaarlijks bij gemiddeld zeventien mensen onder de achttien jaar. Vader Mark Prince is daarom de Kiyan Prince Foundation gestart in de hoop die cijfers te laten dalen. Door zijn zoon in de game te laten terugkeren, hoopt hij jongeren aan te spreken, die hij anders niet zo snel zou bereiken. Kiyan aanwezigheid in FIFA zou hen daarbij moeten inspireren.