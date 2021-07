Argentinië wint Copa America: langverwachte titel Lionel Messi is binnen

Natuurlijk won Messi in 2005 het jeugd WK (voor spelers tot 20 jaar) in Nederland en drie jaar later was er olympisch goud in Peking. Maar met het eerste elftal van Argentinië ging het steeds mis. Zilver op het WK van 2014, drie tweede plaatsen en een gewonnen troostfinale in de Copa America. Het lukte steeds niet.

Het dieptepunt was de finale van 2016. Messi miste toen in de strafschoppenreeks een penalty, waarna Chili met de beker aan de haal ging. De teleurstelling was zo groot dat Messi zelfs even stopte als international, maar op die beslissing kwam hij al snel terug. Vijf jaar later betaalt dat zich uit.

De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong via Angel Di Maria die in de 22e minuut na een dieptepass van Rodrigo De Paul de bal over de Braziliaanse keeper Ederson in het doel wipte.

In de slotfase zal Messi nog even gehuiverd hebben. De sterspeler miste een open kans met nog twee minuten te gaan, maar gelukkig voor hem bleef de comeback van Brazilië uit. Messi eindigde het toernooi zelfs als medetopscorer met vier doelpunten en hij werd samen met de Braziliaan Neymar verkozen tot beste speler van de Copa.