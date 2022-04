Sport Kort: Manchester United verlengt contract Bruno Fernandes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sparta brengt profs en amateurs samen op één complex

13.03 uur: De profafdeling, de jeugdteams en de amateurelftallen van Sparta Rotterdam trainen vanaf komend seizoen op hetzelfde complex. De eredivisionist meldt Nieuw Terbregge grondig te gaan renoveren. De voorbereidende werkzaamheden gaan binnenkort van start en duren waarschijnlijk tot eind volgend seizoen.

„Om al deze teams te huisvesten zal het complex voorzien worden van twee natuurgrasvelden, met name voor topsport en de trainingen van het eerste elftal”, aldus Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta. „Daarnaast worden er vier kunstgrasvelden aangelegd waarop alle teams kunnen trainen en spelen.”

Utrecht huisvest in september World Tour-toernooi 3x3 basketbal

12.33 uur: Utrecht organiseert op 24 en 25 september een 3x3 basketbalevenement dat deel uitmaakt van de World Tour. De World Tour is de meest prestigieuze toernooireeks van het internationale 3x3 basketbal.

De relatief nieuwe sport debuteerde afgelopen zomer op de Olympische Spelen. In Tokio werd de Nederlandse ploeg vijfde.

„Ons olympisch debuut was een droom die uitkwam. Met de vijfde plaats die we daar behaalden, kwam ook gelijk de volgende droom om in 2024 een medaille te winnen”, aldus international Dimeo van der Horst. „Dat we nu op het hoogste niveau aan ons thuispubliek kunnen laten zien welke ontwikkeling wij doormaken, is uniek en heel erg gaaf.”

In 2019 werd het WK 3x3 basketbal in Amsterdam gehouden, op het Museumplein.

Manchester United legt Fernandes tot zomer 2026 vast

11.45 uur: Manchester United heeft het contract van Bruno Fernandes verlengd tot de zomer van 2026. De 27-jarige Portugese middenvelder kwam in 2020 over van Sporting Portugal. In de nieuwe verbintenis is een optie voor een extra jaar opgenomen.

Fernandes kwam tot nog toe 117 keer uit voor United en hij was in die duels goed voor 49 doelpunten en 39 assists.

Afgelopen dinsdag leidde Fernandes Portugal met twee doelpunten naar het WK in Qatar. Tegen Noord-Macedonië werd het 2-0.

United staat momenteel zesde in de Premier League en de club moet vrezen voor het mislopen van een plek in de Champions League.

Giannis Antetokounmpo leidt Bucks langs Nets en wordt clubtopscorer

08.22 uur: Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de NBA met 44 punten langs Brooklyn Nets geleid. In de verlenging werd het 120-119. De Griek beleefde een memorabele avond, want hij werd clubtopscorer aller tijden van de Bucks.

Giannis passeerde clublegende Kareem Abdul-Jabbar, die in zijn loopbaan tot 14.211 punten voor de club uit Milwaukee kwam.

In New York nam de 27-jarige Giannis meer dan een derde van de punten van de Bucks voor zijn rekening. Hij dwong met een sensationele driepunter de verlenging af en daarin was hij in de slotseconden met twee vrije worpen beslissend. Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant met 26 punten de topschutter.

„Als ik klaar ben, kunnen we erover praten, maar nu is er geen tijd voor. Er zijn dingen die gedaan moeten worden”, zei Giannis na de nipte zege in Brooklyn. Hij staat nu op 14.216 voor de Bucks, waar hij al sinds 2013 speelt.

Milwaukee Bucks staat tweede in de Eastern Conference, Brooklyn Nets achtste. De Nets zijn met die klassering veroordeeld tot het spelen van play-ins, de voorronden van de play-offs.

Milwaukee Bucks is de titelhouder in de NBA. Vorig jaar werd Phoenix Suns in de finale verslagen.

Spaanse tiener Carlos Alcaraz naar laatste vier op tennistoernooi Miami

08.14 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zich met veel moeite bij de laatste vier geschaard op het masterstoernooi van Miami. De pas 18 jaar oude nummer 16 van de wereld knokte zich met 6-7 (5) 6-3 7-6 (5) langs de Serviër Miomir Kecmanovic.

Alcaraz was tot tweemaal toe twee punten verwijderd van een nederlaag. Bij 5-4 in de derde set stond hij met 15-30 achter en in de beslissende tiebreak keek hij tegen een 5-3-achterstand aan. Alcaraz toonde zich echter mentaal sterk en won de laatste vier punten van de wedstrijd. Hij maakte het af met een fraaie backhandpassing, waarna het Amerikaanse publiek losging.

„Het is net of ik in Spanje speel. Het is ongelooflijk, het publiek geeft me zoveel energie. Zonder de fans was het niet mogelijk om door te dringen tot de halve finales”, zei Alcaraz, die twee weken geleden ook al de laatste vier haalde in Indian Wells. Daar verloor hij van zijn landgenoot Rafael Nadal.

In Miami neemt Alcaraz het op tegen titelhouder Hubert Hurkacz uit Polen, die eerder Daniil Medvedev verraste. De andere halve finale gaat tussen de Noor Casper Ruud en Francisco Cerundolo uit Argentinië.

Naomi Osaka en Iga Swiatek treffen elkaar in finale Miami

07.01 uur: Naomi Osaka en Iga Swiatek treffen elkaar dit weekend in de finale van het grote WTA-toernooi van Miami. Osaka was olympisch kampioene Belinda Bencic met 4-6 6-3 6-4 de baas, Swiatek versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-2 7-5.

De 24-jarige Osaka, op de mondiale ranglijst teruggevallen naar plek 77, stond niet eerder in de eindstrijd in Miami. Ze sloeg tegen Bencic 18 aces en nog geen speelster had dit jaar meer aces geslagen in een wedstrijd.

„In de tweede set zei ik tegen mezelf: Luister, als ze je verslaat, zal iemand je op een brancard van de baan moeten dragen, want je gaat voor alles vechten. Ik denk dat ik mijn kansen heb gegrepen. Ik ben oprecht blij dat dit zo’n zware wedstrijd was, want ik heb het gevoel dat ik die leerervaring nodig heb en ik heb veel geleerd vandaag”, zei Osaka na afloop.

Voor Osaka was het pas haar eerste zege op Bencic in vier ontmoetingen op de WTA Tour. Ze kan haar derde WTA 1000-titel pakken: in 2018 won ze in Indian Wells en in 2019 in Beijing.

De Poolse Iga Swiatek (20) boekte ten koste van Pegula al haar zestiende zege op rij. Ze had een uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de Amerikaanse mondiale nummer 21. „Ondanks dat het midden in de nacht is, ga ik wat tijd nemen om te relaxen. Het was namelijk een intense wedstrijd en ik heb alles moeten geven”, zei Swiatek. Ze lost volgende week de gestopte Ashleigh Barty af als aanvoerster van de wereldranglijst.

De laatste twee edities van het toernooi van Miami werden gewonnen door Barty.