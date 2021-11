Sport Kort: Coronavirus treft schaatsploeg Japan voor internationale rentree

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Coronavirus treft schaatsploeg Japan voor internationale rentree

14.47 uur: Vlak voor de terugkeer van de Japanse schaatsers in het internationale circuit, is de ploeg van bondscoach Johan de Wit getroffen door het coronavirus. Vier schaatsers en zes stafleden hebben in Inzell positief getest. De Wit bereidt zich met de Japanse ploeg op de Duitse ijsbaan voor op de start van de wereldbeker, komend weekeinde in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki.

De nationale schaatsbond wil niet zeggen om wie het gaat. De tests werden eind vorige week uitgevoerd. De positieve gevallen moeten op last van de Duitse gezondheidsdienst zeven dagen in quarantaine.

De Japanse schaatsers sloegen vorig seizoen alle internationale wedstrijden over, uit angst voor het coronavirus. Ze keren in Polen na 1,5 jaar terug op het internationale podium. De Wit heeft topschaatsers als Tatsuya Shinhama en Miho Takagi onder zijn hoede. Shinhama en Takagi werden begin vorig jaar beiden wereldkampioen sprint.

Bij de vier wereldbekers in november en december, in achtereenvolgens Tomaszów Mazowiecki, Stavanger, Salt Lake City en Calgary, zijn startplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing.

Skiester Jelinkova maakt na tien maanden rentree in Lech

14.29 uur: Skiester Adriana Jelinkova maakt komend weekeinde na ongeveer tien maanden afwezigheid haar rentree. De 26-jarige Nederlandse doet bij de wereldbekerwedstrijd in Lech mee aan de parallelreuzenslalom.

Jelinkova kwam in januari van dit jaar, een dag nadat ze zich officieus had geplaatst voor de komende Winterspelen in Beijing, hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Slovenië. Ze scheurde de voorste kruisband van haar knie.

„Ze heeft hard gewerkt en een behoorlijk revalidatietraject achter de rug”, zegt Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse skibond. „Ze heeft nu wedstrijden nodig om in haar ’wedstrijdflow’ te komen. Een wedstrijd op de parallelreuzenslalom is goed om mee te beginnen. Dat is een korte competitie, een goede test voor haar knieën. Echt fit ben je weer op het moment dat je terug bent op het oude niveau. Hoe snel dat gaat, zullen we even af moeten wachten.”

Jelinkova is in februari de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen gaat vertegenwoordigen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.

Limburgse voetbalclubs houden rekening met extra maatregelen

12.25 uur: De Limburgse voetbalclubs houden rekening met extra maatregelen nu de situatie rond het coronavirus in de provincie nijpend begint te worden. De ziekenhuizen in Limburg deden dinsdag een gezamenlijke noodkreet, omdat ze de toestroom van coronapatiënten niet aankunnen.

De vier ploegen uit de zuidelijke provincie die in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voetballen, zien vooralsnog geen aanleiding om zelf al extra maatregelen te nemen. Ze wachten af wat het kabinet eind deze week gaat beslissen.

Bij Roda JC wordt al rekening gehouden met voetballen zonder publiek of met een beperkt aantal toeschouwers. De gemeente Kerkrade heeft de festiviteiten rond de opening van het carnavalsseizoen op donderdag 11 november afgelast.

„We spelen pas volgende week weer een thuiswedstrijd”, zegt een woordvoerder van Roda. „We merken wel dat de gemeente mogelijk ook maatregelen gaat nemen wat betreft toelaten van publiek bij ons. Mocht dat zo zijn, dan zijn we daarop voorbereid.”

Fortuna Sittard, de enige Limburgse club in de Eredivisie, zegt voorlopig af te wachten. „Wij spelen op 27 november pas weer thuis, dus we hebben iets makkelijker praten”, aldus een woordvoerder. „We hebben wat ruimte om erover na te denken. Maar goed, we houden ons aan de protocollen. Dus als de overheid vrijdag met extra maatregelen komt, dan houden we ons daar aan.”

MVV speelt komende maandag thuis in Maastricht tegen FC Den Bosch. „We volgen altijd de richtlijnen en we laten onze spelers ook adviseren door de medische staf. We willen een zo veilig mogelijke sportomgeving creëren”, aldus een woordvoerder. Zo verspreidt MVV de teams zoveel mogelijk over de beschikbare kleedkamers, zodat de spelers onderling afstand kunnen houden. „Het verschil met carnaval is dat iedereen daarbij elkaar om de nek hangt, samen danst en drinkt. In het voetbalstadion zitten de toeschouwers buiten en vindt er minder beweging plaats.”

Bij VVV zijn al enkele zakelijke evenementen in het stadion gecanceld. „Aangezien de situatie hier in de provincie nog iets schrijnender is dan op de andere plekken in het land, vinden we het niet gepast om grote evenementen op te tuigen die losstaan van onze voetbalwedstrijden”, zegt de woordvoerster van de Limburgse club. „De verhuur voor kleinere aangelegenheden laten we wel doorgaan, met inachtneming van de maatregelen.”

Handbalster Malestein verlengt contract in Hongarije

12.04 uur: Handbalster Angela Malestein heeft haar contract bij de Hongaarse topclub Ferencvaros met twee jaar verlengd. De 28-jarige international van Oranje speelt sinds vorig jaar bij Ferencvaros, waarmee ze direct landskampioen werd. Malestein handbalde daarvoor jaren in Duitsland.

De hoekspeelster is al jaren een vaste waarde in de nationale ploeg. Malestein veroverde bijna twee jaar geleden met de Nederlandse handbalsters in Japan de wereldtitel. Oranje verdedigt die titel volgende maand op het WK in Spanje. Malestein behoort tot de selectie van 21 speelsters waarmee interim-bondscoach Monique Tijsterman de voorbereiding op het toernooi ingaat. Uiteindelijk gaan achttien handbalsters mee naar Spanje.

Motorcoureur Márquez ziet dubbel na val en mist slotrace Valencia

11.24 uur: Motorcoureur Marc Márquez doet zondag niet mee aan de Grote Prijs van Valencia, de laatste race van het seizoen in de MotoGP. De Spanjaard kwam ruim een week geleden tijdens een trainingsrit ten val en sindsdien heeft hij problemen met zijn gezichtsvermogen.

Márquez liep bij die val een lichte hersenschudding op en sloeg daardoor afgelopen weekeinde ook al de Grote Prijs van de Algarve in Portugal over. Omdat hij last bleef houden, volgde verder onderzoek waarbij diplopie (dubbelzien) aan het licht kwam.

Márquez miste het vorige seizoen in de MotoGP vanwege een gecompliceerde armbreuk. De 28-jarige Spanjaard maakte in april zijn rentree. De Honda-coureur, die in totaal acht wereldtitels op zak heeft, maakt een wisselvallig seizoen door. Márquez staat op de zesde plaats in de WK-stand. De Spanjaard won dit jaar drie grands prix.

Australische rolstoeltennisser Alcott stopt na ’golden slam’

08.29 uur: De Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott, die dit jaar als eerste man de ’golden slam’ won, neemt begin volgend jaar op de Australian Open afscheid. De 30-jarige Alcott stopt dan met zijn sport. De Australiër is met vijftien grandslamtitels in het enkelspel en acht in het dubbel de succesvolste rolstoeltennisser ooit in de quads.

Alcott werd geboren met een tumor in zijn rug. Hij moest direct een operatie ondergaan en hield daar een dwarslaesie aan over. Alcott was als paralympisch sporter eerst succesvol in het rolstoelbasketbal. Op 17-jarige leeftijd veroverde hij met de Australische ploeg goud op de Paralympische Spelen van 2008 in Peking. Vier jaar later in Londen pakte Alcott met Australië zilver.

Alcott, die in eigen land een beroemdheid is, ging daarna tennissen. De Australiër grossierde in grandslamtitels en won op de Paralympische Spelen van Rio 2016 goud in het enkel- en dubbelspel. Dit jaar was Alcott de beste op alle grandslamtoernooien én op de Spelen van Tokio, waar hij de Nederlanders Niels Vink en Sam Schröder versloeg in respectievelijk de halve finale en finale. In het dubbelspel wonnen Vink en Schröder in de eindstrijd wel van Alcott en diens partner.

„Tennis heeft mijn leven veranderd, zonder de sport had ik hier niet gezeten”, zei Alcott in Melbourne bij de aankondiging van zijn afscheid. „Er is geen betere manier dan mijn carrière afsluiten in mijn eigen stad, voor volle tribunes, na zo’n jaar.” Alcott hoopt begin volgend jaar afscheid te nemen, met zijn achtste titel op rij op de Australian Open. „Maar ik kijk er ook naar uit om eindelijk zonder schuldgevoel biertjes te gaan drinken.”

Curry schiet Warriors met 50 punten naar zege

07.51 uur: Stephen Curry heeft Golden State Warriors in de NBA aan de negende overwinning in tien wedstrijden geholpen. De 33-jarige Amerikaan maakte tegen Atlanta Hawks (127-113) maar liefst 50 punten. Curry gaf ook nog eens tien assists.

Met negen zeges en pas één nederlaag staat de ploeg uit San Francisco aan kop in de westelijke divisie. De Warriors zijn vooralsnog de best presterende ploeg dit seizoen.

In het oosten moest koploper Philadelphia 76ers de derde nederlaag in deze competitie incasseren. Zonder sterspeler Joel Embiid, die positief heeft getest op het coronavirus, verloren de Sixers met 103-96 van New York Knicks. De ploeg uit Philadelphia bleef zo op acht overwinningen staan. Zes clubs, waaronder de Knicks, volgen met zeven zeges.

Chicago Bulls versloeg Brooklyn Nets met 118-95. Beide clubs behoren tot het rijtje achtervolgers van de Sixers. Miami Heat verzuimde om wat betreft aantal overwinningen op gelijke hoogte te komen met de koploper. De ploeg uit Florida ging met 113-96 onderuit bij Denver Nuggets.