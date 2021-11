Sport Kort: Curry schiet Warriors met 50 punten naar zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Australische rolstoeltennisser Alcott stopt na ’golden slam’

08.29 uur: De Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott, die dit jaar als eerste man de ’golden slam’ won, neemt begin volgend jaar op de Australian Open afscheid. De 30-jarige Alcott stopt dan met zijn sport. De Australiër is met vijftien grandslamtitels in het enkelspel en acht in het dubbel de succesvolste rolstoeltennisser ooit in de quads.

Alcott werd geboren met een tumor in zijn rug. Hij moest direct een operatie ondergaan en hield daar een dwarslaesie aan over. Alcott was als paralympisch sporter eerst succesvol in het rolstoelbasketbal. Op 17-jarige leeftijd veroverde hij met de Australische ploeg goud op de Paralympische Spelen van 2008 in Peking. Vier jaar later in Londen pakte Alcott met Australië zilver.

Alcott, die in eigen land een beroemdheid is, ging daarna tennissen. De Australiër grossierde in grandslamtitels en won op de Paralympische Spelen van Rio 2016 goud in het enkel- en dubbelspel. Dit jaar was Alcott de beste op alle grandslamtoernooien én op de Spelen van Tokio, waar hij de Nederlanders Niels Vink en Sam Schröder versloeg in respectievelijk de halve finale en finale. In het dubbelspel wonnen Vink en Schröder in de eindstrijd wel van Alcott en diens partner.

„Tennis heeft mijn leven veranderd, zonder de sport had ik hier niet gezeten”, zei Alcott in Melbourne bij de aankondiging van zijn afscheid. „Er is geen betere manier dan mijn carrière afsluiten in mijn eigen stad, voor volle tribunes, na zo’n jaar.” Alcott hoopt begin volgend jaar afscheid te nemen, met zijn achtste titel op rij op de Australian Open. „Maar ik kijk er ook naar uit om eindelijk zonder schuldgevoel biertjes te gaan drinken.”

Curry schiet Warriors met 50 punten naar zege

07.51 uur: Stephen Curry heeft Golden State Warriors in de NBA aan de negende overwinning in tien wedstrijden geholpen. De 33-jarige Amerikaan maakte tegen Atlanta Hawks (127-113) maar liefst 50 punten. Curry gaf ook nog eens tien assists.

Met negen zeges en pas één nederlaag staat de ploeg uit San Francisco aan kop in de westelijke divisie. De Warriors zijn vooralsnog de best presterende ploeg dit seizoen.

In het oosten moest koploper Philadelphia 76ers de derde nederlaag in deze competitie incasseren. Zonder sterspeler Joel Embiid, die positief heeft getest op het coronavirus, verloren de Sixers met 103-96 van New York Knicks. De ploeg uit Philadelphia bleef zo op acht overwinningen staan. Zes clubs, waaronder de Knicks, volgen met zeven zeges.

Chicago Bulls versloeg Brooklyn Nets met 118-95. Beide clubs behoren tot het rijtje achtervolgers van de Sixers. Miami Heat verzuimde om wat betreft aantal overwinningen op gelijke hoogte te komen met de koploper. De ploeg uit Florida ging met 113-96 onderuit bij Denver Nuggets.