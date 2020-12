Zlatan Ibrahimovic (39): ’Ik lever nog wekelijks topprestaties’

„Ik heb bijna een jaar moeten revalideren”, aldus de aanvaller, dit seizoen al goed voor tien doelpunten. „In die fase ben ik me er bewust van geworden hoe mooi het is in de top te spelen. Dat wil ik daarom doen zolang het nog gaat. En ik lever nog wekelijks topprestaties, dus het gaat nog.”

Mede dankzij Ibrahimovic staat AC Milan aan kop van de Serie A. „We doen het geweldig”, aldus de Zweed. „We hebben er ook alle vertrouwen in dat we dit kunnen vasthouden. Maar het is nog veel te vroeg om feest te vieren. Dat mogen we pas doen als we een prijs hebben gewonnen.”

Milan speelt zondag tegen Parma.