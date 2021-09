Rel rond Italiaanse bokser met nazi-tatoeages

De bokser werd zondagavond in Triëst verslagen voor de supervedergewicht-titel door Hassan Nourdine (34), in een wedstrijd die het debat in Italië opnieuw deed oplaaien over nazi- en fascistische symbolen op lichamen.

Sportautoriteiten onderzoeken hoe het mogelijk was dat een bokser met tatoeages - inclusief een vlag met het opschrift SS - lid mocht zijn van de professionele Italiaanse Boksfederatie (FPI). „Toen ik in de ring stapte en die tatoeages zag, was ik geschokt”, vertelde Nourdine, die in Marokko werd geboren en na zijn overwinning door de pers als een held werd geprezen, tegen de nationale krant La Stampa.

Aanzetten tot haat

De wedstrijd werd live uitgezonden op de website van Gazzetta dello Sport, de grootste sportkrant van Italië. Het veroorzaakte woede bij duizenden kijkers, die bezwaar maakten tegen de talrijke nazi-symbolen die op Broili’s lichaam waren getatoeëerd, waaronder het nummer 88, een numerieke code voor Heil Hitler; de totenkopf, een symbool van de paramilitaire eenheid die hielp bij het runnen van concentratiekampen in nazi-Duitsland; en het logo van een skinhead-organisatie uit Veneto. Voor het gevecht bracht Broili ook de fascistische groet aan zijn staf.

„Ik vond die tatoeages obsceen. Er is geen rechtvaardiging voor dit”, zei Nourdine, die in Asti, Piemonte woont. „De Italiaanse Boksfederatie had vanaf het begin moeten beseffen dat deze bokser die sympathieën had. Het aanzetten tot haat is strafbaar.”

Verbod heropleving fascisme

De Italiaanse boksfederatie heeft een verklaring uitgegeven waarin staat dat al haar leden zich moeten onthouden van discriminerend gedrag. De zaak wordt voorgelegd aan de sportrechtsinstantie. De federatie legde echter niet uit waarom een dergelijke actie niet eerder in het toernooi werd ondernomen.

Broili bokste 16 professionele wedstrijden voor de laatste op zondag. Volgens berichten in de media loopt de bokser niet alleen het risico geroyeerd te worden van de boksfederatie. De politie onderzoekt de zaak ook en officieren van justitie in Triëst evalueren of er een strafrechtelijk onderzoek moet worden gestart.

De Italiaanse wet verbiedt de heropleving van het fascisme, inclusief het brengen van een fascistische groet, waarop een gevangenisstraf van maximaal twee jaar staat, hoewel het zelden wordt uitgevoerd en onderzoekers waarschijnlijk moeten bewijzen dat Broili het gebaar maakte in de context van een poging tot een fascistische opleving.

Dubbele overwinning

De voormalige centrumlinkse regering van Italië heeft in 2017 een wet opgesteld om alle fascistische en nazi-symbolen te verbieden, maar kreeg deze niet goedgekeurd door beide kamers van het parlement.

Broili heeft tot nu toe geweigerd commentaar te geven, maar zijn coach, Denis Conte, vertelde persbureau Ansa: „Michele praat alleen over sport en wil alleen aan sport doen. Michele is het prototype van de atleet die om vier uur ’s ochtends wakker wordt om te trainen.”

Volgens sommige getuigen zongen Broili’s aanhangers nazi-liederen en wisselden ze het salueren uit tot hij in de ring aankwam. Nourdine zei: „Voor mij is dit allemaal niet normaal. Maar ik kan niet ontkennen dat het verslaan van iemand met die tatoeages een dubbele overwinning is.”