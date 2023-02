Turks international Özyakup schiet Fortuna langs Emmen

Met Özyakup, Burak Yilmaz en Dogan Erdogan verschenen drie Turkse voetballers in de basis bij de Limburgers. Zij stonden naast elkaar toen voor de aftrap een minuut stilte werd gehouden, ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Aanvoerder Yilmaz droeg om zijn arm een band met daarop in het Engels de tekst ’bid voor Turkije en Syrië’. Fortuna Sittard voetbalde in shirts met op de voorkant Giro555 in plaats van het logo van de hoofdsponsor.

De grootste kans in de openingsfase was voor FC Emmen, maar Jeremy Antonisse schoot de bal van dichtbij over het doel. Aan de andere kant kreeg Yilmaz een riante mogelijkheid, maar de spits tikte de bal naast het doel.

In de 76e minuut kwam een andere Turk, middenvelder Özyakup, wel tot scoren. Hij rondde een aanval van Fortuna beheerst af met een schot in de verre hoek. De ploeg van trainer Julio Velazquez heeft nu uit de laatste vier wedstrijden tien punten gepakt en staat op de tiende plaats in de Eredivisie. FC Emmen houdt alleen SC Cambuur en FC Groningen onder zich.

