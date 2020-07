Rinus ’VeeKay’ van Kalmthout in middenmoot in IndyCar-race

Na afloop noemde Van Kalmthout het een „erg lastige race”. Hij had wat technische problemen met zijn auto, maar was blij dat hij toch wat wagens had kunnen inhalen.

Voor Veekay was zijn debuutrace in de IndyCar vorige maand uitgedraaid op een teleurstelling. De coureur crashte toen in Genesys 300 in de 38e ronde, nadat hij ook al in de kwalificatie was gecrasht. Vorige week snelde van Kalmthout in Indianapolis naar een keurige vijfde plek in de tweede race van de Amerikaanse raceserie.