Verrassende basisplek Gravenberch; Haller en Malen starten bij Dortmund

Donyell Malen en Sébastien Haller staan in de basis in de mogelijke kampioenswedstrijd van Dortmund tegen FSV Mainz 05. Bij de tegenstander begint Delano Burgzorg (ex-Heracles Almelo) op de bank. Een zege volstaat voor BVB voor de eerste landstitel sinds 2012 en de doorbreking van de hegemonie van Bayern München, dat vorige week door een 1-3 thuisnederlaag tegen RB Leipzig de koppositie verspeelde en op de laatste speeldag de titelkansen niet meer in eigen hand heeft. Bayern speelt zaterdagmiddag (vanaf 15.30) iets zuidelijker in het Ruhrgebied de uitwedstrijd tegen 1.FC Köln.

In Keulen hebben ze aangekondigd alles uit de kast te willen halen om BVB een handje te helpen. Buiten de Bayern-fans wordt er in Duitsland massaal gesnakt naar een nieuwe kampioen na tien opeenvolgende titels van Bayern.

Gedeeld clubtopscorers

Malen kan voor de tweede keer in zijn carrière kampioen worden na de landstitel met PSV in 2018, waarin hij als jeugdspeler van de Eindhovenaren een bescheiden aandeel had. Voor Haller, die de hele eerste seizoenshelft miste door het herstelproces nadat bij hem teelbalkanker was geconstateerd, kan het de derde opeenvolgende landstitel worden na de kampioenschappen met Ajax in 2021 en 2022.

Zowel Malen als Haller is in de tweede seizoenshelft helemaal los gekomen. Beiden hebben inmiddels negen goals achter hun naam en daarmee zijn ze samen met Julian Brandt gedeeld clubtopscorer.

Derde basisplek

Bij Bayern staan naast Gravenberch ook oud-Ajacieden Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt in de basis. Voor Gravenberch is het dit seizoen pas zijn derde basisplek in competitieverband.