'Hoe meer versterkingen bij Ajax, hoe beter'

"Tegen Feyenoord-thuis en FC Utrecht-uit kunnen we na de winterstop gelijk een signaal afgeven dat we die vijf punten op PSV zo snel mogelijk goed willen maken. We moeten de druk er vol op houden en hopen dat zij gaan morsen."

Ajax-aanvoerder Joël Veltman en Marcel Keizer schudden elkaar de hand. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als het aan de aanvoerder ligt, roert Ajax zich op de transfermarkt. "De directie is altijd wel met een paar spelers bezig, denk ik. En hoe meer versterkingen, des te beter natuurlijk. Maar zelfs als er nu niemand bij komt, dan moeten we die vijf punten goedmaken. Zo simpel is het."

