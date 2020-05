’UFC-president heeft megagevecht met McGregor in de maak’

McGregor stapte na enkele jaren afwezigheid in januari 2020 weer in de octagon tijdens het event UFC 249 in Las Vegas. Binnen 40 tellen stapte hij alweer uit de ring. Meer tijd had de Ier niet nodig om zijn opponent Donald Cerrone naar de grond te werken.

Ook publiekslieveling Masvidal bekeek de rentree van McGregor. Het begon te kriebelen bij Masvidal en de MMA-vechter liet meteen weten graag de volgende opponent van McGregor te zijn. UFC-president Dana White had echter andere plannen met Gamebred. White wilde de Amerikaan namelijk tegenover weltergewichtkampioen Kamaru Usman zetten.

De plannen van White veranderde. Hij kondigde aan dat hij „met iets speciaals” bezig was. Waarmee hij doelde op een gevecht om de BMF-titel. Wat staat voor ’baddest motherf*cker’. „Als Masvidal voor de titel wil gaan is het logisch om hem tegen Usman te laten vechten”, zegt White bij Menance and The Man Podcast. „Maar ja, nu is er een ander gevecht die veel interessanter is voor hem.”

Een gevecht die meer boeit dan een titelgevecht. Het riep wat vraagtekens op in de vechtsportwereld. Maar met die vraagtekens viel ook snel viel de naam van McGregor. Een confrontatie tussen The Notorious en Gamebred wordt namelijk gezien als een van de grootste match-ups die de UFC op dit moment kan maken. „Het is zeker een mogelijkheid ja”, zegt White, die wel een kanttekening maakt. „Conor tegen Khabib (Nurmagomedov, red.) of Conor tegen wie dan ook. Dat zijn altijd grote gevechten.”

Als Masvidal en McGregor het tegen elkaar gaan opnemen, zal het gebeuren op Fight Island. Een - nog niet bekende - locatie die UFC-events kan huishouden, zonder de coronamaatregelen te overtreden.