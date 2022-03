Pogacar, Evenepoel en Vingegaard verkeerd gestuurd in volle finale

In de strijd om het klassement gingen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en de hele week al verrassend sterke Victor Lafay op tien kilometer in de tegenaanval. Ze misten vanwege de gebrekkige richtingaanwijzing echter een bocht, waardoor ze achterop raakten en opnieuw moesten aansluiten bij de favorieten. Vooral de Belg was tijd kwijt aan de korte omleiding en moest nog even in de achtervolging.

Mede daardoor bleven de vluchters uit de greep van het peloton. Barguil reed nog voor de laatste steile klim weg van zijn medevluchters en breidde die marge alleen maar uit. Pogacar behield ondanks het incident toch zijn leiderstrui. De Nederlander Thymen Arensman staat na deze etappe op een heel knappe derde plaats na Pogacar en Evenepoel. Door het wegvallen van Filippo Ganna schoof hij een plekje op. Vingegaard volgt op twee seconden van de Nederlander van Team DSM.

Nog meer Frans succes

Mathieu Burgaudeau heeft voor TotalEnergies een knappe rit overwinning geboekt in Parijs-Nice. Hij bleef na een solo van een kleine tien kilometer een sprintend pelotonnetje voor. Primoz Roglic - Jumbo-Visma - behoudt de leiderstrui.

Tijdens de langste etappe van deze Parijs-Nice (net geen 214 kilometer) reed er een groep weg met zes man met daarbij de Nederlander Julius van der Berg en de bergkoning Valentin Madouas. Het peloton wilde echter sprinten voor de ritzege met sprinters als Bryan Coquard en Mads Pedersen. Zodoende werden de vluchters even na de top van de laatste beklimming gegrepen. Søren Kragh Andersen probeerde in de afdaling nog wel weg te komen, maar Trek-Segafredo liet in dienst van Pedersen de Deen niet gaan.

Mathieu Burgeaudeau. Ⓒ ANP/HH

Op een laatste pukkeltje, waarop de tussensprint lag, trok Mathieu Burgaudeau door. Trek bleek opgerookt en dus moesten de andere ploegen de achtervolging leiden. Dat verliep niet gestroomlijnd, waardoor de Fransman een kleine twintig seconden voorsprong kreeg. In de laatste hectometers viel hij helemaal stil, maar uiteindelijk bleef hij Pedersen en Wout van Aert nipt voor.

De 23-jarige renner won nog niet eerder in zijn loopbaan. Wel zette hij al een aantal mooie resultaten neer, maar winst was er voor Burgaudeau nog niet.