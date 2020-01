Faber mist trots om voor PSV te spelen: ’Ga dan heel snel weg’

Hij vervolgt zijn relaas tegenover FOX Sports. „Dit was PSV onwaardig. Ik miste de trots om voor PSV te spelen, daar begint alles mee. Speel graag voor ons, ja of nee. Zo, niet, ga dan heel snel weg. Natuurlijk ben ik pissig. Kom op, man. We konden nog een prijs pakken. Ik ben dertien jaar aan de club verbonden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. We worden goed voor ons werk beloond, pak je verantwoordelijkheid en laat zien wat je waard ben. Doe het uiterste er iets van te maken. Ik heb dat niet gezien.”

Faber weet het even ook niet meer helemaal. „We kunnen trainen wat we willen, maar je moet zelf de knop omzetten. En dat moet je in de wedstrijden doen. De spelers die moeten opstaan hebben we even niet voorradig. Geen persoonlijkheden in de as. We trainen hard hoor, daar klaag ik niet over.”

De interim-trainer wil het niet blijven doodanalyseren. „Je hebt je eer. Je trots. En je ambities. We moeten het nu gaan goedmaken met de supporters, met onszelf en met de club. Dat is wat we op z’n minst moeten doen. Verder moet je je kapot schamen.”

Viergever: ’Beschamend’

Nick Viergever wist het donderdag, na de zoveelste klap voor PSV dit seizoen, ook even niet meer. „Het is een repeterend verhaal. We laten onszelf en de fans vallen”, zei hij na de nederlaag van 2-0 tegen NAC Breda in de achtste finales van het nationale bekertoernooi.

PSV had goede hoop het nieuwe jaar sterk te beginnen. „We hebben in Qatar een uitstekend trainingskamp gehad. We begonnen met frisse energie en frisse moed. Dit is niet hoe je wilt beginnen”, aldus Viergever, die in Breda als linkerverdediger speelde.

NAC kwam kort na rust op voorsprong. PSV was daarna niet meer in staat wat terug te doen. „Bij tegenslag sluipt dat er blijkbaar bij ons in. Er gaan te veel dingen fout. Ik dacht dat dat er inmiddels wel uit zou zijn. Dit is zwaar onder ons niveau, het is beschamend.”

„We moeten elkaar stimuleren, met elkaar bezig zijn”, vervolgde Viergever. „We kunnen zoveel beter. We staan terecht waar we staan. Hoe het nu verder moet? Ik weet het nu ook even niet. We zullen ons weer moeten oprichten.”