„Ajax slaat een andere weg in, maar uiteindelijk willen we wel des Ajax’ spelen”, zegt de aanvoerder van Ajax, die naar de samenwerking met Ten Hag uitkijkt.

Lees ook op telesport.nl: - 'Hoe meer versterkingen bij Ajax, hoe beter' - 'Ten Hag maakt spelers en teams beter' - Veltman heeft medelijden met Keizer

„Wat ik al van hem weet? Dat zijn elftallen organisatorisch goed staan en dat hij niet vasthoudt aan één systeem. Ik vind het lastig inschatten hoe goed hij is, omdat ik niet met hem heb gewerkt en geen jongens heb gesproken die dat wél intensief hebben gedaan. Het is via via. Maar hij laat de spelers strijd leveren en dat kunnen we weleens hard nodig hebben”, aldus Veltman.

Overigens is het een misvatting dat Ten Hag per definitie een defensieve coach is. Bij FC Utrecht speelde hij weliswaar geregeld met vijf verdedigers, maar in zijn Go Ahead Eagles-tijd opereerde hij met drie spitsen met Quincy Pormes daarachter als nummer tien. En ook als trainer van de beloften van Bayern München werd hij geroemd om zijn aanvallende spel.

Lees HIER het hele artikel met Joël Veltman.

Ajax-aanvoerder Joël Veltman en Marcel Keizer schudden elkaar de hand. Ⓒ Hollandse Hoogte