Ridderorde voor Jesus

De 65-jarige coach van de Braziliaanse club Flamengo ontving uit handen van president Marcelo Rebelo de Sousa de 'Ordem do Infante D. Henrique', een ridderorde die is vernoemd naar Hendrik de Zeevaarder, initiator van heel wat Portugese ontdekkingsreizen.

Jesus kreeg die onderscheiding voor zijn prestaties met Flamengo. De Portugees werd in de zomer aangesteld bij de club uit Rio de Janeiro. Hij veroverde op 23 november met Flamengo de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Een dag later kon Flamengo opnieuw feest vieren vanwege winst van de Braziliaanse titel. Het elftal van Jesus bereikte onlangs ook de finale van het WK voor clubs, maar daarin was Liverpool na verlenging te sterk (0-1).

"Ik heb Brazilië niet ontdekt en ook niet voor onafhankelijkheid gezorgd, maar we hebben op 23 en 24 november met elkaar wel twee titels gepakt", zei Jesus. "We gaan dus op onze eigen manier de geschiedenisboeken in." José Mourinho kreeg dezelfde onderscheiding als Jesus toen hij in 2004 met FC Porto de Champions League won.