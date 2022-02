Vitesse voegt zich bij laatste zestien Conference League na knappe zege op Rapid Wien

Met name Vitesse is bezig aan een ongekend Europees seizoen. In de regel kunnen Nederlandse subtopclubs in Europa geen potten breken. De Arnhemmers hadden voor dit seizoen zelfs nog nooit via voorrondes kwalificatie voor een groepsfase weten af te dwingen. De eliminatie van het grote Anderlecht in de play-off was daardoor al een opmerkelijke prestatie, maar dat Vitesse in een poule met Stade Rennais en Tottenham Hotspur de groepsfase zou overleven, was al helemaal onverwacht.

Het resulteerde in de eerste knock-outwedstrijden ooit van Vitesse na de winterstop en nu dus zelfs in een plek in de achtste finales. Daarin gaat de ploeg van Letsch Europees duel nummer dertien en veertien afwerken van dit seizoen. Dat zijn evenveel Europese wedstrijden als de Arnhemmers speelden in de gehele periode 2013-2021.

Heerlijke eerste helft

Europees voetbal brengt dit seizoen het beste naar boven bij Vitesse, dat in een heerlijke eerste helft alle frustraties over de teleurstellende afgelopen weken van zich afspeelde. De Arnhemmers hadden zes duels op rij niet gewonnen, al voelde de ploeg zich na het gelijkspel van afgelopen zondag in het moddergevecht met FC Utrecht de morele winnaar.

Trainer Thomas Letsch gaf vooraf aan, dat Vitesse vertrouwen had getankt en dat was te zien, want zijn elftal kwam heel overtuigend uit de startblokken. Vitesse speelde in een hoog tempo, joeg de tegenstander voortdurend af en profiteerde van de grote gaten die vielen in de Weense defensie.

Vitesse-supporters in het Gelredome zien hun club winnen van Rapid Wien. Ⓒ ANP

Al in de 3e minuut resulteerde dat in een voorsprong, toen Adriann Grbic werd weggestuurd en de Oostenrijker klinisch afrondde. De eerste goal voor Vitesse van de in januari van het Franse FC Lorient gehuurde spits.

De vroege voorsprong was een koekje van eigen deeg voor Rapid, dat vorige week via Ferdy Druijf nog sneller de leiding had genomen. De AZ-huurling had opnieuw een basisplaats gekregen, maar kwam ditmaal veel minder in het stuk voor, ook omdat Rapid heel veel moeite had om de bal überhaupt in de ploeg te houden. Het was ongekend hoe slordig de Oostenrijkers in de passing waren.

Snelle 2-0

Vitesse buitte het overwicht uit met de snelle 2-0 van Matus Bero, die met een goede loopactie profiteerde van een bekeken voorzet van Eli Dasa. Door die goal had Vitesse na 19 minuten de achterstand uit Wenen al omgezet in een voorsprong. En bij het enige aanvallende wapenfeit van Rapid redde doelman Jeroen Houwen adequaat op de inzet van Robert Ljubicic.

Zoals zoveel sportploegen met Russische connecties was Vitesse na de inval van Rusland in Oekraïne geconfronteerd met vragen over de toekomst. Eigenaar van de club is Valeriy Oyf, een in Oekraïne geboren Rus, die jaarlijks de miljoenen bijpast die de Arnhemmers tekort komen. De grote vraag is of de aangekondigde sancties tegen Rusland van invloed gaan zijn op de financiële draagkracht van Vitesse.

De toekomst moet uitwijzen wat de impact gaat zijn. Dankzij de Russische miljoenen heeft de Gelredome al heel wat mooie Europese avondjes kunnen beleven dit seizoen. Ook het duel met Rapid was weer uiterst vermakelijk met vechtvoetbal in de hoogste versnelling. Omdat Vitesse verzuimde de score verder op te voeren bleef het tot de laatste minuut spannend, maar de 14.000 fans in de Gelredome konden na negentig minuten juichen en zich verheugen op nog twee Europese duels voor hun favorieten, die tegelijkertijd door de eerste zege in zeven duels vertrouwen hebben getankt voor de derby tegen NEC van komende zondag.