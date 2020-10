Overzicht Europa League: Peter Bosz klopt Kasper Dolberg

Karim Bellaraby scoorde twee keer bij de thuisploeg, waar Lucas Alario, Nadiem Amiri en invaller Florian Wirtz trefzeker waren. Kasper Dolberg had een basisplaats bij de Fransen maar scoorde niet. Dat deden zijn ploeggenoten Amine Gouiri en Alexis Claude Maurice wel.

Rick Karsdorp Ⓒ EPA

AS Roma

AS Roma, met Rick Karsdorp in de basis, won van Young Boys in Zwitserland. Het werd 2-1 voor de Romeinen door toedoen van Bruno Peres en Marash Kumbulla. Zij maakten de openingstreffer van Jean-Pierre Nsame vanaf de strafschopstip ongedaan.

Voor Karsdorp was het zijn eerste basisplaats in een officieel duel sinds zijn terugkeer, na vorig seizoen verhuurd te zijn aan Feyenoord. Hij werd in de rust gewisseld.

David Luiz Ⓒ EPA

Arsenal

Arsenal kon tegen Rapid Wien ternauwernood een nederlaag voorkomen. De ploeg uit Londen kwam met 1-0 achter, maar wist de wedstrijd met twee treffers toch met 2-1 te winnen. De winnende goal werd verzorgd door twee invallers.

De Oostenrijkers kwamen in het begin van de tweede helft verrassend op voorsprong. De Griek Taxiarchis Fountas maakte het doelpunt.

Nadat Arsenal-trainer Mikel Arteta twee keer had gewisseld, spits Pierre-Emerick Aubameyang en Héctor Bellerin kwamen erin, draaiden de Engelsen de achterstand razendsnel om. In de zeventigste minuut maakte verdediger David Luiz uit een vrije trap gelijk. Vier minuten daarna bepaalde invaller Aubameyang op aangeven van die andere invaller Bellerin de eindstand op 1-2.