Overzicht Europa League: Ruime zeges Tottenham en AC Milan

Karim Bellaraby scoorde twee keer bij de thuisploeg, waar Lucas Alario, Nadiem Amiri en invaller Florian Wirtz trefzeker waren. Kasper Dolberg had een basisplaats bij de Fransen maar scoorde niet. Dat deden zijn ploeggenoten Amine Gouiri en Alexis Claude Maurice wel.

Peter Bosz Ⓒ HH/ANP

AS Roma

AS Roma, met Rick Karsdorp in de basis, won van Young Boys in Zwitserland. Het werd 2-1 voor de Romeinen door toedoen van Bruno Peres en Marash Kumbulla. Zij maakten de openingstreffer van Jean-Pierre Nsame vanaf de strafschopstip ongedaan.

Rick Karsdorp Ⓒ EPA

Voor Karsdorp was het zijn eerste basisplaats in een officieel duel sinds zijn terugkeer, na vorig seizoen verhuurd te zijn aan Feyenoord. Hij werd in de rust gewisseld.

David Luiz Ⓒ EPA

Arsenal

Arsenal kon tegen Rapid Wien ternauwernood een nederlaag voorkomen. De ploeg uit Londen kwam met 1-0 achter, maar wist de wedstrijd met twee treffers toch met 2-1 te winnen. De winnende goal werd verzorgd door twee invallers.

De Oostenrijkers kwamen in het begin van de tweede helft verrassend op voorsprong. De Griek Taxiarchis Fountas maakte het doelpunt.

Nadat Arsenal-trainer Mikel Arteta twee keer had gewisseld, spits Pierre-Emerick Aubameyang en Héctor Bellerin kwamen erin, draaiden de Engelsen de achterstand razendsnel om. In de zeventigste minuut maakte verdediger David Luiz uit een vrije trap gelijk. Vier minuten daarna bepaalde invaller Aubameyang op aangeven van die andere invaller Bellerin de eindstand op 1-2.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur was op eigen veld LASK Linz met 3-0 de baas. Lucas Moura zette de Spurs na een kwartier op voorsprong na goed voorbereidend werk van Carlos Vinicius. Tien minuten later werd de score verdubbeld door een eigen doelpunt van Andres Andrade, die een voorzet van Gareth Bale achter zijn eigen doelman werkte. In de slotfase maakte Heung-Min Son er, na opnieuw een assists van Vinicius, met een diagonaal schot 3-0 van. Steven Bergwijn werd door Mourinho geen speeltijd gegund.

Lille

In groep H droeg verdediger Sven Botman met een assist bij aan een zege van zijn ploeg Lille. De Fransen, vorig jaar tegenstander van Ajax in de Champions League, wonnen met 4-1 bij het Tsjechische Sparta Praag. In de blessuretijd van de eerste helft gaf Botman de bal af aan Yusuf Yazıcı, die succesvol van afstand uithaalde.

In diezelfde groep startte AC Milan met een 3-1 zege in de uitwedstrijd tegen Celtic. Rade Krunic, Brahim Diaz en Jens Petter Hauge waren trefzeker voor AC Milan, waar Zlatan Ibrahimovic halverwege de tweede helft werd gewisseld.

Het Spaanse Villarreal won met maar liefst 5-3 van Sivasspor uit Turkije. Invaller Paco Alcacer maakte in de slotfase twee doelpunten voor Villarreal.

