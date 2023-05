Premium Het beste van De Telegraaf

EXTRA TIJD MET Judoka Frank de Wit: ’Jaloezie is een hele lelijke eigenschap’

Frank de Wit. Ⓒ René Bouwman

Frank de Wit is een van de zestien Nederlandse judoka’s die vanaf zondag meedoen aan de WK in Qatar. Woensdag komt hij in de hoofdstad Doha in actie in de gewichtsklasse tot 81 kilogram. De Wit werd acht jaar geleden al eens wereldkampioen, bij de junioren. In ’Extra Tijd Met’, de lifestylerubriek van Telesport, laat de in Arnhem woonachtige Heemskerker zich van een andere kant zien.