Matthijs de Ligt Ⓒ BSR AGENCY

In Nederland schildert een enkele verbitterde Ajax-fan hem af als geldwolf. Maar in Italië wordt Matthijs de Ligt (19) al op handen gedragen. De houding die de Nederlander de afgelopen dagen aannam, wordt duidelijk gewaardeerd. ’Zijn gedrag is lichtjaren verwijderd van dat van Neymar’, schrijft de Italiaanse sportkrant Tuttosport bijvoorbeeld.