’PSG-verdediger Hakimi beschuldigd van verkrachting’

Dat hebben bronnen binnen het inmiddels begonnen politieonderzoek aan het Franse persbureau AFP laten weten. De Marokkaans international was eind vorig jaar succesvol met zijn land op het WK in Qatar.

Volgens de vrouw is het contact tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis volkomen uit de hand gelopen. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten. Hakimi, een vaste waarde in de nationale ploeg van Marokko, haalde op het WK met zijn land verrassend de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1