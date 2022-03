Max Verstappen in actie, Daniel Ricciardo ontbreekt opnieuw

Het is nog onduidelijk of Verstappen vrijdag kan beschikken over enkele nieuwe onderdelen. Red Bull heeft deze week slechts laten weten dat de Nederlander en zijn teamgenoot Sergio Pérez op korte termijn, in ieder geval vóór de race, nog op enkele (grote) updates kunnen rekenen.

Pérez nam donderdag de eerste testdag voor zijn rekening. Ondanks de tiende tijd en een spin, waardoor de sessie acht minuten eerder dan gepland werd afgevlagd, blikte de Mexicaan tevreden terug. „Het was een productieve dag”, aldus de Red Bull-rijder, die in totaal 138 keer in de rondte ging, vaker dan wie dan ook. „Over het algemeen zat het tempo er goed in en al met al hebben we heel veel informatie kunnen verzamelen”, concludeerde hij tevreden.

Hoofdengineer Guillaume Rocquelin was te spreken over het werk van Pérez. „We hebben in één dag net zoveel kunnen rijden als normaal gesproken tijdens een raceweekeinde. We hebben de betrouwbaarheid kunnen testen en dat lijkt goed te zitten. Hier en daar viel het een en ander weg, maar dat leverde geen serieus tijdverlies in de garage op. We hebben ons niet gefocust op de snelheid, maar wilden vooral leren over de auto. Elke dag komen we meer te weten en worden we beter.”

Mercedes

Bij Mercedes hullen ze zich nog in nevelen over het effect van hun rigoureuze aanpassing: het verwijderen van de sidepods. „We hebben nog veel werk te doen met betrekking tot het valideren van de updates”, aldus engineer Andrew Shovlin. „De komende dagen blijven we gegevens verzamelen. Het is nog te vroeg om te zeggen of alles werkt zoals verwacht.”

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo is net als donderdag afwezig. De Australische McLaren-coureur is ziek. Teamgenoot Lando Norris dient daardoor voor de tweede dag op een rij in actie te komen.

Zijn ziekte komt Ricciardo slecht uit. Niet alleen mist de oud-teamgenoot van Verstappen kostbare track time, ook ontbreekt hij nu op de jaarlijkse rijdersfoto, die elk jaar aan het begin van het seizoen wordt gemaakt en donderdagochtend werd geschoten.