Max Verstappen verreweg de snelste in laatste training in Monza

Tennis

Formidabele Casper Ruud nadert historische US Open-zege

De Noor Casper Ruud heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van de US Open. De als vijfde geplaatste Noor was in de halve eindstrijd in vier sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov: 7-6 (5) 6-2 5-7 6-2. Het duel duurde 2 uur en 59 minuten.