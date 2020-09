Ruud Vormer bezorgt Feyenoord nederlaag tegen Club Brugge

Alle drie de doelpunten vielen in de tweede helft, in het tijdsbestek van zeven minuten. Odilon Kossounou zette Club Brugge tien minuten na rust op voorsprong en een paar minuten later maakte Mark Diemers gelijk. Na ruim een uur bepaalde Vormer, die van 2012 tot 2014 in Rotterdam speelde, voor de eindstand.

Het duel werd gespeeld achter gesloten deuren op het trainingscomplex van de kampioen van België in Knokke-Heist.