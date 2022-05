Hockeyers Bloemendaal op voorsprong in play offs-finale na shoot out-thriller met Pinoké

Niet voor de eerste keer werd Bloemendaal-doelman Maurits Visser de grote held in een shoot-out-serie. ‘Baas’ elimineerde twee Pinoké-pogingen, zag zijn ploeggenoten Jorrit Croon, Thierry Brinkman en Florian Fuchs uiterst koel scoren en besliste daarmee de wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Zo minimaal waren de verschillen donderdagmiddag tussen de twee beste clubteams van het land.

VLIEGENDE START

De gasten kenden in het Amsterdamse Bos een vliegende start. Na drie minuten stond de ploeg van Rick Mathijssen al op voorsprong. Thierry Brinkman leek bij twee Pinoké-verdedigers in de mangel te zitten, maar de gehaaide spits profiteerde optimaal van besluiteloosheid bij de tegenstander.

Brinkman snoepte Pieter Sutorius de bal af, week uit naar links om de bal vanuit een lastige hoek met een lage backhand binnen te timmeren: 0-1. Na de openingstreffer kreeg Bloemendaal vleugels, zag bovendien een tweede treffer van Brinkman afgekeurd. Ook Florian Fuchs was na een weergaloze solo dichtbij bij de 0-2, maar Hidde Brink stond op zijn post.

SLEEPFENOMEEN

Waar de 28-voudig landskampioen vergat door te drukken, daar kwam de thuisclub beter in de wedstrijd. Steeds vaker verschenen de mannen van Jesse Mahieu in de cirkel van Bloemendaal. Het offensief leverde twee strafcorners op en dus was het ‘alarmfase rood’ bij de gasten.

Jorrit Croon namens Bloemendaal in actie. Ⓒ ANP/HH

Pinoké in Alexander Hendricks over de meest dodelijke sleepcorner ter wereld beschikt. Zijn eerste poging was een prooi voor Maurits Visser, maar bij de tweede poging moest de Bloemendaal-goalie wel vissen.

HOCKEY-VAR

In het tweede kwart had Pinoké de pech dat de ploeg geen video-refferal mocht aanvragen. Die hadden ze bij de Bloemendaalse openingstreffer al met een foute ‘call’ verbruikt. Niklas Wellen werd bij de tweede paal op zijn stick getikt en dat zou door de ‘hockey-var’ zeker met een strafbal zijn beloond.

Vlak voor rust zette Niklas Wellen voor de eerste keer op voorsprong, na een geweldige rush en een één-tweetje met Marlon Landbrug. De Duitser is bezig aan een geweldige play-offsserie. Het gejuich van de supporters van de thuisclub was amper verstomd, of het stond al weer 2-2. De eerste keer dat Bloemendaler Tim Swaen bij een strafcorner vanaf de kop van de cirkel mocht aanleggen, sleepte hij de bal langs de benen van Brink op de plank. De treffer kon Brink, de doelman waar tijdens de halve finale-duels met Amsterdam zoveel om te doen was geweest, zich aanrekenen.

Alexander Hendrickx dacht het verschil te hebben gemaakt. Ⓒ ANP/HH

HENDRICKX

Het duel tussen de nummers één en twee van de reguliere competitie was een waar spektakel. Pinoké nam in het derde kwart voor de tweede keer de leiding bij de derde korte corner. Opnieuw kende Hendrickx, de Belgische topscorer van de hoofdklasse, geen mededogen met Visser: 3-2.

De thuisploeg kwam vervolgens onder druk te staan, overleefde twee strafcorners en zag Roel Bovendeert op aangeven van Jasper Brinkman de kans op de gelijkmaker om zeep helpen. Met hangen en wurgen hield Pinoké in het slot van het derde kwart stand.

VAN DOREN

Vroeg in het vierde kwart verzuimde Pinoké de strijd te beslissen. De pass van Dennis Warmerdam, volgend seizoen actief voor Bloemendaal, op de mee geslopen Wellen was niet zuiver genoeg, waarmee een grote kans om zeep werd geholpen. Bloemendaal werd in leven gehouden.

In een zenuwslopende slotfase meende Pinoké de eerste zege al binnen te hebben, maar de gasten dachten daar anders over. In de slotminuut versierden de ‘Mussen’ nog een corner, waar overigens een video-referral voor nodig was. ‘Stopper’ Arthur Van Doren maakte een stopfout, maar bleef vervolgens ijskoud door de bal dan maar zelf op doel te vuren. De flats van de beste hockeyer van de wereld vloog in de korte hoek binnen: 3-3. Om tien minuten later na shoot-outs als winnaar van het veld te stappen. Met dank aan Maurits Visser uiteraard, de ongekroonde koning van de shoot-outs.