Droomdebuut en dubbelslag van NEC-aanvaller Iedereen weet bij Jong Oranje nu wie Elayis Tavsan is

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Vreugde bij de spelers van Jong Oranje na de openingstreffer van Elayis Tavsan, hij zou er nog een maken. Ⓒ ANP

DEVENTER - Bij binnenkomst in het spelershotel in Zeist had debutant Elayis Tavsan zich nog aan sommige ploeggenoten moeten voorstellen. Maar na zijn gouden invalbeurt tegen Zwitserland, goed voor beide goals in de cruciale 2-0 zege op de concurrent om de groepswinst, weet heel Jong Oranje wie de 20-jarige vleugelspits van NEC is.