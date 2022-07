Premium Het beste van De Telegraaf

’Wout was echt geweldig’ ’Hulk’ Van Aert sleurt Vingegaard richting Tour-zege

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Van Aert was van onschatbare waarde voor Vingegaard: „Echt ongelooflijk” Ⓒ ANP/HH

HAUTACAM - De laatste bergrit van deze Tour de France verveelde geen moment, met twee mannen in de hoofdrol. Geletruidrager Jonas Vingegaard die het fantastische ploegwerk van Jumbo-Visma fenomenaal afmaakte, maar wat de groene Hulk, oftewel Wout van Aert, weer allemaal klaarspeelde was weergaloos. Vingegaard pakte op Hautacam de ritzege en er moet een wonder gebeuren wil hij met 3.26 voorsprong nog het geel aan Pogacar verliezen.