Honkballer Gijs van den Brink (18) krijgt profcontract in Amerika

Popyrin houdt Wawrinka van eerste ATP-titel sinds 2017

23.01 uur: Stan Wawrinka is er niet in geslaagd zijn eerste toernooi te winnen sinds 2017. De 38-jarige Zwitser verloor de finale van het toernooi in Umag in Kroatië in drie sets van de Australiër Alexei Popyrin: 6-7 (5) 6-3 6-4.

Wawrinka was in 2014 de nummer 3 van de wereldranglijst en is drievoudig grandslamkampioen. Hij stond voor het eerst sinds 2019 in de finale van een ATP-toernooi. Zijn laatste titel dateert alweer van mei 2017, toen hij het toernooi van Genève won. In het jaar daarvoor won hij de US Open, zijn derde grandslamtitel na eerdere zeges van de Australian Open en Roland Garros. Daarna kende Wawrinka vooral veel blessureleed.

De huidige nummer 72 van de wereldranglijst trof met Popyrin een tegenstander die 90e staat en een keer eerder een ATP-toernooi won. Wawrinka trok de eerste set naar zich toe door in de tiebreak zijn eerste matchpoint te benutten. De Zwitser kwam echter al snel een break achter in de tweede set en Popyrin hield die voorsprong vast.

In de derde set won de 23-jarige Australiër meteen de opslagbeurt van Wawrinka, maar die trok de stand weer gelijk. Op 4-4 brak de Australiër opnieuw de service van Wawrinka en kon daarna zelf serveren voor de wedstrijd. Hij benutte meteen zijn eerste matchpoint.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon verliezen troostfinale

22.45 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben naast een medaille gegrepen in het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal. Het Nederlandse duo verloor de wedstrijd om de derde plaats van het Chinese koppel Chen Xue en Xinyi Xia: 21-17 20-22 15-12.

Stam en Schoon verloren in de halve finale van het Amerikaanse duo Betsi Flint en Julia Scoles: 21-18 21-19. Ze verspeelden in beide sets een voorsprong

18-jarige honkballer krijgt kans in Amerika

20.14 uur: Honkballer Gijs van den Brink heeft een profcontract getekend bij de Amerikaanse club Kansas City Royals, die uitkomt in de Major League Baseball. De 18-jarige Utrechtse pitcher van UVV, die in een soort van jeugdteam gaat beginnen, spreekt van een „super bijzondere” ontwikkeling. „Ik krijg de kans die bijna niemand krijgt. Ik kan mezelf verder ontwikkelen, stappen maken. De hele dag bezig zijn met wat ik het liefste doe: honkballen.”

Van den Brink tekent een zevenjarig contract bij Kansas. Dat is ongeveer de gemiddelde tijd die nodig is om van de Rookie League, de klasse voor beginnend talent, het hoogste niveau te bereiken. Het geeft jonge talenten de kans om zich verder te ontwikkelen.

Begin oktober vertrekt hij naar Arizona naar het team dat uitkomt in de Rookie League, voor medische keuringen en de eerste trainingen. Dan keert hij nog even terug naar Nederland om eind januari 2024 echt van start te gaan met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Chardon prolongeert titel op Nederlands kampioenschap

20.12 uur: Bram Chardon is voor het tweede achtereenvolgende jaar Nederlands kampioen bij het vierspannen geworden. In de internationale wedstrijd in Beekbergen, waar het NK deel van uitmaakte, werd Chardon tweede achter de Australiër Boyd Exell. De landenwedstrijd werd gewonnen door België, de Nederlandse menners eindigden op de tweede plaats.

Chardon begon zijn kampioenschap met de derde plaats in de dressuur. In de marathon boekte Chardon een top drie tijd op drie hindernissen, maar maakte hij bij drie andere hindernissen een fout. In de afsluitende vaardigheidsproef bleef Chardon foutloos.

Koos de Ronde won zilver, voor Antonie ter Harmsel. Bram Chardon is de zoon van meervoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon.

Mohoric wint na Tourrit ook tweede etappe in Ronde van Polen

19.08 uur: Matej Mohoric heeft de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 28-jarige Sloveen van Bahrain Victorious won na 202,9 kilometer tussen Leszno en Karpacz de sprint voor de Portugees João Almeida en de Pool Michal Kwiatkowski.

Mohoric, anderhalve week geleden nog winnaar van de negentiende etappe in de Tour de France, neemt met de zege ook de leiderstrui over van de Belg Tim Merlier. Die had een dag eerder de eerste rit gewonnen. De Ronde van Polen, een etappekoers in de WorldTour, duurt tot en met vrijdag.

Nadat de drie koplopers in het laatste lastige deel van de etappe waren teruggepakt begon een klein peloton met de klassementsrenners aan de steile slotklim in Karpacz. Sam Oomen versnelde maar het was de Pool Rafal Majka die een gat kon slaan op de stroken met een stijgingspercentage van 15 procent. Hij werd bijgehaald door de Belg Lennert Van Eetvelt, maar de twee konden niet voorop blijven in de slotkilometer. Mohoric had vervolgens de beste sprint.

Zege in Hamburg betekent voor Zverev eerste titel sinds 2021

17.29 uur: Alexander Zverev heeft in zijn geboortestad Hamburg het graveltoernooi gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in twee sets van de Serviër Laslo Djere, 7-5 6-3.

Voor de 26-jarige Zverev is het zijn twintigste titel op ATP-niveau, de eerste sinds zijn zege op de Masters eind 2021 in Turijn. In dat jaar behaalde hij ook de olympische titel in Tokio. De 28-jarige Djere blijft voorlopig staan op twee ATP-titels, Sardinië in 2020, Rio de Janeiro in 2019.

Zverev volgt op de erelijst van Hamburg de Italiaan Lorenzo Musetti op. Die klopte vorig jaar in de finale de huidige Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz.

De Nederlandse Arantxa Rus won zaterdag in Hamburg het toernooi bij de vrouwen.

Cocciaretto wint voor het eerst een WTA-toernooi

17.03 uur: De Italiaanse Elisabetta Cocciaretto heeft voor het eerst een WTA-toernooi gewonnen. Ze was in de finale van het graveltoernooi van Lausanne te sterk voor de Française Clara Burel: 7-5 4-6 6-4.

De 22-jarige Cocciaretto stond voor de tweede keer in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Ze verloor begin dit jaar van de Amerikaanse Lauren Davis in de finale van het toernooi van Hobart.

Swiatek wint voor thuispubliek in Warschau

16.25 uur: Iga Swiatek heeft met veel machtsvertoon het toernooi van Warschau op haar naam geschreven. De nummer 1 van de wereld uit Polen gunde de Duitse Laura Siegemund slechts één game in de finale: 6-0 6-1.

De 22-jarige Swiatek vierde haar vijftiende toernooizege. Ze won eerder dit jaar drie toernooien. Swiatek verloor afgelopen week geen set voor eigen publiek.

Motorcrosser Herlings bij rentree vijfde, Coldenhoff derde

16.22 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn rentree gemaakt in de MXGP met de achtste en vierde plaats in de Grote Prijs van Finland. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP eindigde als vijfde in de GP. Glenn Coldenhoff werd derde na de vierde en derde plaats.

De zege in de GP ging naar de Fransman Romain Febvre, die de eerste manche won en tweede werd in de tweede omloop achter de Spanjaard Jorge Prado. Het is de vijfde GP-overwinning op rij voor Febvre, die 2 punten inliep op Prado. De Spanjaard gaat in het WK nog steeds ruim aan de leiding met 720 punten. De Franse motorcrosser heeft 622 punten.

Coldenhoff staat vierde in de WK-stand met 525 punten, 25 minder dan de Zwitser Jeremy Seewer. Calvin Vlaanderen eindigde in Finland als vijfde en zevende en werd ook overall zevende. Brian Bogers werd tiende en twaalfde en elfde in de daguitslag.

Herlings miste als gevolg van de gebroken nekwervel die hij in juni opliep in Duitsland vier grands prix en is in de stand van het wereldkampioenschap weggezakt naar de zevende plaats. Hij kon in Finland nog niet meedoen om de overwinning, maar richt zich op de volgende races en met name op de Grote Prijs van Nederland. Die wordt op 20 augustus verreden in Arnhem.

Hockeyers sluiten vierlandentoernooi af zonder zege

15.23 uur: De Nederlandse hockeyers zijn in een vierlandentoernooi in Spanje als vierde geëindigd. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée verloor in de strijd om de derde plek met 2-1 van India. Eerder had Oranje in het toernooi, dat geldt als laatste voorbereiding op het EK, gelijkgespeeld tegen India (1-1), Engeland (1-1) en Spanje (3-3). Door dat laatste resultaat zag Oranje vrijdag de weg naar de finale in Terrassa gedwarsboomd.

Tegen India keek de ploeg van Delmée na het eerste kwart tegen een achterstand aan. Thierry Brinkman maakte in het tweede kwart gelijk uit een strafcorner, maar India scoorde nogmaals en eindigde zo als derde.

Het EK begint op 18 augustus in Mönchengladbach.