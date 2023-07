Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Swiatek alsnog naar finale in eigen land

13.39 uur: Iga Swiatek heeft zich zondagochtend alsnog geplaatst voor de finale van het toernooi van Warschau. Bij de hervatting van de partij versloeg de Poolse nummer 1 van de wereld in eigen land de Belgische Yanina Wickmayer in twee sets, 6-1 7-6 (6). De partij was zaterdag vanwege de regen onderbroken.

Aanvankelijk leek Swiatek de wedstrijd zaterdag in haar geboortestad snel te beslissen. Bij 5-3 in de tweede set slaagde ze er echter niet in twee matchpoints te benutten. Bij 5-5 lieten de weersomstandigheden verder spelen niet toe.

Swiatek neemt het in de finale op tegen de Duitse Laura Siegemund. Die schakelde haar landgenote Tatjana Maria uit, 5-7 6-3 6-4.