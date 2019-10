Briljante Messi draait Valladolid dol

Tegen Real Valladolid hadden de Catalanen het in de eerste helft lastig, maar een briljante assist en fantastische vrije trap van Messi later was het gaatje geslagen. Koploper Barcelona zegevierde met 5-1. Uiteindelijk produceerde de aanvaller twee goals en twee assists.

Na een vroege openingsgoal van Clement Lenglet sloeg Sociedad binnen een kwartier terug via Kiko Olivas. Het leek even een lastige avond te worden, maar in de 29e minuut bediende Messi Arturo Vidal. Vijf minuten krulde hij een vrije trap kunstig in de bovenhoek.

Na rust ging de Messi-show gewoon verder. In het laatste kwartier scoorde hij eerst op aangeven van Ivan Rakitic, die na een uur inviel voor De Jong. Luis Suarez mocht ook nog een keer scoren op aangeven van het fenomeen uit Rosario.

Bij Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis. De ploeg van trainer Ernesto Valverde is na tien duels koploper in Spanje, met twee punten meer dan Granada en Atletico Madrid. Real Madrid, nu nog zesde, kan zich bij een zege op Leganes op één punt van Barcelona melden.

Atletico gelijk

Atletico Madrid kwam bij Deportivo Alaves niet verder dan een gelijkspel. Het duel in Vitoria-Gasteiz eindigde in 1-1. Atlético komt door het gelijkspel in punten gelijk met koploper Granada, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

De Madrilenen van coach Diego Simeone komen dit seizoen moeilijk tot scoren en hadden vooraf aan deze wedstrijd pas tien doelpunten gemaakt in La Liga. Invaller Alvaro Morata bracht Atletico in de 70e minuut toch op voorsprong, op aangeven van Ángel Correa.

Lucas Perez zorgde met een hard schot in de linkerbovenhoek in de 83e minuut voor de gelijkmaker. Voor de voormalig speler van Arsenal en West Ham United was het alweer zijn vijfde treffer dit seizoen.