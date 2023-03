Fabio Jakobsen gewond na val in Le Samyn, verrassende winnaar

De ploeg meldt dat hij „een paar dagen” nodig zal hebben om te herstellen. Jakobsen staat in principe opgesteld in de ploeg voor de Tirreno-Adriatico. Die Italiaanse rittenkoers begint op 6 maart. Ook zijn Deense ploeggenoot Kasper Asgreen ging onderuit, kort voor de finish. Hij hield daar schaafwonden aan over.

Milan Menten wist de 55e editie van Le Samyn op zijn naam te schrijven. In Dour werd na 209 kilometer door een grote groep gesprint om de winst. De 26-jarige Belg van Lotto-Dstny was net iets sneller dan de Fransman Hugo Hofstetter en een andere Belg, Edward Theuns.

De Italiaan Alberto Dainese, de sprinter van het Nederlandse Team DSM, eindigde als vierde. Mike Teunissen, deze winter van Jumbo-Visma overgestapt naar Intermarché-Wanty, was op de achtste plaats de eerste Nederlander.

Voor Menten was het zijn tweede zege als wielerprof. „Het is als een droom, Dit had ik nooit kunnen bedenken”, zei de winnaar, die in 2021 een rit won in de Ronde van Kroatië. Menten had door ziekte nota bene het openingsweekeinde nog moeten missen.