Verrassende winnaar in Le Samyn, Fabio Jakobsen valt

In de sprint gingen de Deen Kasper Asgreen en de Belg Dries De Bondt onderuit. Eerder kwam ook favoriet Fabio Jakobsen al in aanraking met het asfalt. De Italiaan Alberto Dainese, de sprinter van het Nederlandse Team DSM, eindigde als vierde. Mike Teunissen, deze winter van Jumbo-Visma overgestapt naar Intermarché-Wanty, was op de achtste plaats de eerste Nederlander.

„Het is als een droom, Dit had ik nooit kunnen bedenken”, zei de winnaar, die in 2021 een rit won in de Ronde van Kroatië. Menten had door ziekte nota bene het openingsweekeinde nog moeten missen.