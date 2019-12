Dumoulin: ’Afspraken maken voor Tour-zege’

Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic tijdens de teampresentatie van Jumbo-Visma. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Knopen doorhakken om het ultieme doel te bereiken. Dat is wat Jumbo-Visma deze winter heeft gedaan, al zijn er tegelijk ook compromissen gesloten. Eerder werd er namelijk nog gezegd dat de krachten verdeeld moesten worden over de drie grote rondes, om tot de conclusie te komen dat er één heilig doel is dit seizoen. Dat is de Tour de France winnen. En dus reist het met een ’dreamteam’ af naar startplaats Nice, waar het supertrio Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic aan hun gele missie begint.