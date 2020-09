Spectaculaire waaieretappe in Tour prooi voor Wout van Aert

De renner van de Nederlandse wielerformatie won van een sterk uitgedund peloton de sprint, wederom op magistrale wijze.

Waar vooraf in de zevende etappe voor werd gevreesd en gewaarschuwd, kwam uit: veel wind en dus waaiers. Bora-hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, trok toen de wind kwam opzetten de boel op de kant.

Onder anderen Sam Bennett, de drager van de groene trui en dus concurrent van Sagan, lette met zijn ploeg Deceuninck-Quickstep niet op en miste de slag. Ook de Nederlander Cees Bol, een van de kandidaten voor de dagzege, zat met zijn team Sunweb niet in het voorste peloton. Net als andere sprintritwinnaars Alexander Kristoff en Caleb Ewan; de favorieten voor de dagzege leken met nog ruim 130 kilometer koers al te kunnen fluiten naar de dagzege. Door de tussensprints wist Sagan de groene trui weer te heroveren.

De klassementsrenners hadden wél zitten opletten en zaten er allemaal bij voorin. Jumbo-Visma zat er met onder anderen Tom Dumoulin en Primoz Roglic weer prima bij. Maar ook weer: Wout van Aert. De Belgische klasbak won vorig jaar de ’waaieretappe’ in de Tour en door het ontbreken van de spurtbommen leek ineens Van Aert een van de favorieten voor de dagzege, samen met Sagan.

85 kilometer voor de finish besloot beroepsavonturier Thomas De Gendt solo weg te rijden. Hij kreeg dan ook de ruimte van het voorste peloton. Maar niet genoeg om weg te blijven in het vlakke parcours met de harde wind.

Het peloton dat nog over was gaf er zoveel gas op in de wind, dat Tadej Pogacar, een van de podiumkandidaten, moest lossen. Dat zagen zijn concurrenten ook en dus werd er volle bak gekoerst, zo’n 30 kilometer voor de finish. Ook Bauke Mollema zat niet meer in de voorste groep. Richard Carapaz, de tweede man bij Team Ineos, kreeg te maken met pech en verloor ook tijd op de klassementsmannen die wel bij de les waren vandaag.

