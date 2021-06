Kees Jansma treedt toe tot rvc FC Utrecht

De bekende sportjournalist, tv-maker en voormalige perschef van het Nederlands elftal is door Frans van Seumeren als voorzitter van de rvc gestrikt om deel uit te maken van het orgaan, dat het beleid van de driekoppige directie moet controleren.

De keuze van Jansma, die tegenwoordig in Doorn nabij Utrecht woont, is opvallend, omdat de in Amsterdam geboren en in Den Haag opgegroeide sportjournalist van huis uit fervent ADO-supporter is.

Twee jaar geleden was Jansma ook een tijdje bestuursadviseur bij zijn favoriete club ADO. Jansma was eerder ook voorzitter van amateurvereniging Alphense Boys.