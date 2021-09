Historische zege toch onverwacht voor Lewis Hamilton

„Soms valt het toch jouw kant op. Mijn team deed geweldig werk door mij in de slotfase toch naar binnen te halen voor regenbanden. Als het niet was gaan regenen, dan had Lando Norris gewonnen. Hij was ongelooflijk snel”, zei de 36-jarige coureur van Mercedes, die door zijn overwinning de leiding in het wereldkampioenschap overnam van Max Verstappen. Het verschil tussen beide rivalen is 2 punten.

De 21-jarige Norris leek op zijn eerste zege in de Formule 1 af te stevenen, maar de Brit van McLaren weigerde in de slotfase van de race in Sotsji een pitstop te maken voor regenbanden. Hamilton, die het spoor van Norris volgde maar geen kans zag zijn landgenoot in te halen, wilde het eigenlijk ook niet. „Ik wou Lando niet loslaten en wist niet goed wat de regen zou doen. Het team had op de radar gezien dat het harder zou gaan regenen en riep me toch naar binnen.”

Hij was er blij mee, want Norris hield zijn auto op de gladde slicks niet in bedwang en glibberde van de baan af. Zo kon Hamilton opnieuw geschiedenis schrijven. Hij was al recordhouder met zeven wereldtitels en niemand kan tippen aan de 101 polepositions die hij al veroverde, maar met honderd grandprixzeges beitelt hij zijn naam nog steviger in de galerij der groten van de Formule 1.

Hamilton viert een feestje met het team van Mercedes. Ⓒ AFP

In die ranglijst van meeste grandprixzeges staat Michael Schumacher op de tweede plaats met 91 overwinningen, gevolgd door Sebastian Vettel met 53 zeges en Alain Prost met 51. De legendarische Braziliaan Ayrton Senna boekte 41 GP-overwinningen. Max Verstappen staat inmiddels op 17 zeges.