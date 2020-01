Weertman wint 10 kilometer in Australië

„Toen Wilimovsky de kop had overgenomen en flink gas begon te geven, lag het tempo van de race al snel hoog”, vertelde Weertman. „Ik heb er lang over gedaan om naar voren te zwemmen, maar kon in het laatste rechte stuk goed mijn eigen lijn kiezen, waardoor ik met een stevige eindsprint het verschil kon maken.”

Zaterdag komt Weertman in Adelaide ook nog uit op de 5 kilometer. Daarna volgt een trainingsstage in Perth, gevolgd door de wereldbekerwedstrijd van Doha. Daar komen naast Weertman ook Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Marcel Schouten in actie.